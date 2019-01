– Pusher ikke møbler på folk

nyheter

– Vi pusher ikke møbler på kreditt på folk, men vi informerer kundene om at det er en mulighet også er det opp til folk å velge, sier eier av Møbelringen i Alta, Frode Rønquist.

Skyhøye renter

Et nettsøk på Møbelringen viser at møbelkjeden samarbeider med finansieringskonsernet Santander bank om forbrukslån. Tar man et lån på 75.000 med nominell rente til 21 prosent, vil den effektive renta etter den betalingsfrie perioden være 29,7 prosent. Det betyr at møblene du kjøper på avbetaling for 75.000 kroner blir å koste 22.275 kroner mer, altså 97.275 kroner når de skal tilbakebetales.

Antall gjeldsofre i Alta er økende: – Fasaden skal være fin Å møblere hjemmet sitt med lånte penger kan være en farlig løsning. Det vet gjeldsrådgiverne i Alta kommune.

– Nøye vurdering

Rønquist forsikrer at det ikke er mulig for folk uten betalingsevne å få innvilget kreditt.

– Først må de søke og da blir det gjort en kredittvurdering av kredittselskapet, sier Rønquist.

– Har dere oversikt over samlet gjeld?

– Det er kredittselskapet som tar seg av alt dette, men det skal ikke være mulig å få lån uten at man er kredittverdig. De som handler på kreditt må også kunne vise til en historie på inntekt. Det nytter ikke at man har fått en godt betalt jobb nylig, hvis man har stått nesten uten inntekt de siste årene, sier han.

– Er det mange som ikke klarer å betale tilbake?

– Det vet vi heller ikke noe om. Det er kredittkortselskapet som sitter på dette.

– Er det din oppfatning at altaværinger kjøper nytt fra topp til tå når de flytter inn i nytt hjem?

– Ja. Da våre foreldre var unge måtte de spare ett år før de hadde råd å kjøpe en sofa. I dag finnes møbler i alle prisklasser så vil du ha noe billig til å begynne med har du mulighet, sier møbelhandleren.