nyheter

Det var altaværingene som kunne juble under åpningen av «Film fra nord» under Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF). Det var nemlig altafilmen Akvarium som tok siste stikk og vant den tradisjonsrike «Skårungen»-prisen og slo dermed to tromsøværinger, melder iTromsø.

– Det var utrolig hyggelig og artig å få prisen. Det er mye hardt arbeid som ligger bak filmen og da er det fint å bli satt pris på, sier Henriksen til Altaposten.

Ung flyktning

Filmen handler om en ung flyktning som søker ly fra vinterkulda i det avsidesliggende huset til en eldre fisker. Den er regissert av Yvonne Thomassen, som for noen år siden laget Familiebildet om samisk identitet.

Jurymedlem Anna Svensson i SVT delte ut prisen og begrunnet tildelingen ved å kalle filmen en «ærlig og sterk historie som er stum på overflaten, men med en sterk symbolisme».

Henriksen sier prisen kom som en hyggelig overraskelse.

– Ja, det var det. Også kom jeg litt for sent fordi jeg hadde mistet billettene. Så det ble en litt morsom greie, ler hun.

Diplom og prispenger

«Akvarium» var nominert sammen med tromsøværingene og produsentene Rasmus Berglis og Julia Andersen, med henholdsvis filmene «Tidevann» og «Myrhull».

Premien besto av et diplom og 25.000 kroner.

Henriksen jobber for tiden med flere filmprosjekter. Prisen gir ekstra motivasjon, sier hun.

– Det blir en ekstra drivkraft og det betyr noe å få priser og stipender. Jeg setter pris på det, avslutte hun før hun haster inn på Workshop på filmfestivalen.