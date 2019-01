Inger Elin blir rådgiver for sannhetskommisjonen

nyheter

Tidligere NSR-politiker, sametingsrepresentant og journalist i NRK og Mediehuset Altaposten, Inger Elin Utsi (43), er en av de tre som er tilsatt i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Hun er bosatt i Alta, men kommer opprinnelig fra Kautokeino.

Utsi har vært seniorrådgiver ved UiT, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt siden 2011. Hun er utdannet journalist og er også høyskolekandidat i offentlig forvaltning og økonomi med videreutdanning i prosjektledelse, heter det i en pressemelding.

Leder for sekretaiatet blir Liss-Ellen Ramstad (38) som har master i rettssosiologi. Siden 2007 har hun vært seniorrådgiver i Sametinget i avdelingen for rettigheter og internasjonale saker. I 2015-2016 var hun ansatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som utvalgssekretær for «Samisk språkutvalg», som avga NOU-en Hjertespråket.

Baglo som utreder

Den tredje som er ansatt er utreder Cathrine Baglo (48) som kommer fra Verdal. Hun har har hovedfag i arkeologi og disputerte i 2011 på en doktoravhandling om såkalte levende etnografiske utstillinger av samer i Europa og Amerika. Fra 2001-2002 var hun prosjektleder for forvaltningsplan for Skoltebyen i Neiden på oppdrag fra Sametinget. Hun har siden dette vært tilknyttet Universitetsmuseet i Tromsø (UiT).

Arbeidssted for de tre blir ved Handelshøgskolen i Tromsø (UiT). De tre skal være på plass tidlig i februar.