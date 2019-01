Fiskeriministeren: – Vi vil legge til rette for å flytte oppdrettsanleggene lenger til havs

Nærings- og fiskeridepartementet har også hatt møter med professor emeritus Thor Falkanger ved Nordisk institutt for sjørett (UiO), samt Aon Norway AS og Assuranceforeningen Skuld.

nyheter

I rapporten, som er utarbeidet av representanter fra flere departementer (se faktaramme), heter det at: «Utenfor plan- og bygningslovens virkeområde tilrås at staten åpner større områder (blokker) for havbruk til havs, med hjemmel i akvakulturloven.»

– Vi ønsker at havbruksnæringen skal vokse, men veksten må være bærekraftig. Det kan bli mulig å flytte oppdrettsanleggene lenger til havs, men da må myndighetene legge til rette for det. Og det vil vi gjøre nå, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, i en pressemelding.

Det vises til at i dag ligger de fleste oppdrettsanleggene i nærheten av land, men at teknologiutviklingen i havbruksnæringen og miljøutfordringer i tradisjonelle oppdrettsområder gjør at stadig flere havbruksaktører viser interesse for havbruk lengre til havs enn det som er vanlig i dag.

– Gjennom ordningen med utviklingstillatelser har vi lagt til rette for utvikling av ny havbruksteknologi. Dette er også teknologi som egner seg bedre for virksomhet på mer eksponerte lokaliteter, som langt til havs, sier Nesvik.

Det juridiske er på plass

Fiskeriministeren viser til at det i rapporten krever noen tilpasninger for at regjeringen skal kunne legge best mulig til rette for havbruk lengre til havs. Han sier samtidig at det grunnleggende juridiske rammeverket for såkalt offshore havbruk er på plass.

– I rapporten vurderes blant annet hvordan areal til offshore havbruk kan settes av, hvordan tillatelser kan tildeles, hva slags type driftsregler som må på plass, regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet og pantsettelsesadgang. Med andre ord et bredt spekter av problemstillinger. Rapporten vil kunne danne et utgangspunkt for videre vurderinger og regelverksprosesser, slik at vi kan få på plass gode rammebetingelser, sier fiskeriministeren.

Veiledende

Det vises til at arbeidsgruppen «har ikke som mål at rapporten skal være uttømmende på alle relevante områder, og det vil sannsynligvis være problemstillinger arbeidsgruppen ikke har sett.» Det betyr at ingen av forslagene til nye regler, prosesser eller liknende, er utredet i detalj. Rapporten opplyser også om at «det er heller ikke foretatt de utredninger av konsekvenser av forslagene som gruppen kommer med, som Utredningsinstruksen krever.»

Du kan lese hele rapporten her.