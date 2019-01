I natt fjernes plasten

nyheter

Når Altas befolkning våkner tirsdag morgen og skal kjøre til jobb er nye trafikkregler i drift på Aronnesveien.

Utfordringen den første tiden er gamle vaner og regler, sier Kristian Øvernes i Statens vegvesen, som frykter konfliktsituasjoner i kryssene.

– Vi håper alle viser litt ekstra hensyn i tiden som kommer slik at vi unngår det.

Begynner jobben ved midnatt

Allerede i høst var skiltene på plass, men med plast over. Klokken 00.00 natt til tirsdag starter jobben med å fjerne plasten.

– Det tar noen timer å få gjort jobben, men tirsdag morgen når folk kjører på arbeid er veien forkjørsregulert og alle skiltene skal være synlige.

I tillegg til at de ber folk være hensynsfulle vil vegvesenet være tilstede.

– I uken som kommer vil vi være tilstede langs veien for kontroller, både vi og politiet vil være mer synlige. Dette gjør vi for at folk skal ha ekstra fokus på at det er nye regler. I tillegg har folk fått skriftlig informasjon i postkassen og vi har hatt annonser, sier Øvernes, som sier han tror de fleste har fått det med seg på grunn av de mange skriveriene i avisen.

Trafikksikkerheten viktigst

Helt siden nyheten om forkjørsvei kom har innbyggerne på Aronnes reagert. De mener det må sikkerhetstiltak på plass for de myke trafikantene. De har bedt om fysisk skille mellom vei og fortau, samt opphevet og opplyst gangfelt. Øvernes sier det er nettopp trafikksikkerhet som er årsaken til at de gjør dette.

– Den kanskje viktigste grunnen er at vi ønsker å øke trafikksikkerheten på Aronnesveien. Vi har gjort undersøkelser som viser at ved å forkjørsregulere så øker man sikkerheten for både kjørende og de som krysser veien. Bilistene får fokus vekk fra høyre-veiene og ser heller etter myke trafikanter.

Øvernes sier de vil ha kontinuerlig overvåking av både fartsnivå og trafikkmengde langs veien.

– Det gir oss et grunnlag for å eventuelt innføre tiltak der vi ser at det er behov, og et vurderingsgrunnlag for å se hva vi kan gjøre.