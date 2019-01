Forskere er forbløffet: Jordskjelvet i Masi kan være 3.700 år yngre enn antatt

nyheter

NGU har avdekket gjennom karbondatering av planterester i deler av den åtte mil lange forkastningen ved Masi i Finnmark, at forkastningen er skapt av et jordskjelv for bare cirka 6300 år siden – ikke 9000-10.000, som først antatt.

– Dette er svært interessante funn. Den dramatiske hendelsen i Finnmark har skjedd i en periode som ligner på vår tid. Vi må nå se nærmere på hvordan så sterke krefter har blitt satt i sving i et «stabilt»

Norge, sier forsker Lars Olsen ved Norges geologiske undersøkelse i en pressemelding.

– Vi har fram til i dag trodd at dette var en såkalt postglasial forkastning, en bruddflate i fjellet skapt av et jordskjelv rett etter siste istid for 9000-10.000 år siden. Teorien er at det da fant sted store bevegelser i bakken som følge av landhevingen da isen trakk seg tilbake, sier Olsen.

NGU mener at jordskjelvet som forårsaket Stuoragurra-forkastningen i Masi hadde en styrke på mellom sju og åtte på Richters skala. Det er kraftigere enn skjelvet som rammet Haiti i 2010.

Stuoragurra-forkastningen i Masi er en av Norges yngste forkastninger og ble først oppdaget i 1983. I flere år er den periodevis blitt studert av blant andre NGU-forskere, både gjennom kartlegging på overflaten, geofysiske undersøkelser og boringer.

Det tre-fire meter tykke overdekket av morene og avsetninger fra siste istids breelver er foldet over og foran hengeblokken som er skjøvet opp fra bakken.