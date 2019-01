Forhandlinger på overtid

nyheter

I 12 dager, siden 2. januar har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sittet i forhandlinger på Hadeland. Fredag ettermiddag meldte NRK at regjeringsplattformen trolig vil bli presentert på mandag, men ifølge NTB, kan det komme til å drøye til tirsdag eller onsdag før plattformen blir lagt fram. Det siste hinderet er at stortings- og sentrale politikere i alle de fire partiene får den framforhandlede regjeringserklæringen til godkjenning.

Altaposten har fått bekreftet både hos politikere i Venstre, Frp og KrF at det er spilt inn helt konkrete krav om endring i organiseringen av helsetilbudet for Alta-regionen, og at dette har vært en del av regjeringsforhandlingene. Det er spesielt de alarmerende lave fødselstall ved fødestua i Alta, som gjør at tre av fire av regjeringspartiene har løftet denne saken inn regjeringsforhandlingene.

– Vi vet ikke hva resultatet av forhandlingene på dette punktet er, men det vil være en enorm skuffelse dersom regjeringserklæringen ikke kommer ut med helt klare formuleringer, sier en av de lokale politikerne knyttet til partiene som nå er midt i tautrekkingen.

– Venstres Carl-Erik Grimstad, sentral i helsekomiteen, har uttalt at utviklingen hvor det fødes stadig færre barn ved fødestua i Alta er stikk i strid med Jeløya-erklæringen, den Høyre, Venstre og Frp ble enige om om for ett år tilbake.

Kun 67 fødsler

Statistikken for 2018 viser at det kun var 67 fødsler ved fødestua i Alta. På store deler av 2000-tallet har antall fødsler her ligger på rundt 100 per år. De siste årene har antall fødsler gått dramatisk ned og var i 2018 på et historisk bunnivå. Sist uke var det møte i Nordnorsk råd, organet som er etablert av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner som et felles politisk samarbeidsorgan for å styrke landsdelen politisk. På møtet i Alta var også admistrerende direktør Lars Vorland til stede, og svarte på kristiske spørsmål rundt heletilbudet i Alta, blant annet den dramatiske nedgangen i antall fødsler ved fødestua i Alta.

– Slik jeg oppfattet Vorland forklarte han nedgangen ved fødestua med at antall fødsler i Norge, og også i Finnmark, går ned. Han avviste at en større andel må reise fra 14 til 28 mil fra Alta og Kautokeino til Hammerfest for å føde, sier en av politikerne tilstede på møtet i Nordnorsk råd, Svein Iversen (KrF). Iversen, som leder Troms og Finnmark KrF, har for flere år tilbake gått ut og støttet kravet om fødeavdeling i Alta. Hans begrunnelse er at fødetilbudet bør ligge nær der de fleste fødende befinner seg.

Statistikken viser at av totalt antall gravidere i Alta og Kautokeino i 2018 har tre av fire fått sitt fødetilbud i Hammerfest. Det er en klar økning i forhold til tidligere. Alta-regionen hadde i 2018 høyere antall fødsler enn hele Øst-Finnmark og fødeavdelingen ved Kirkenes sykehus.

Bestyrtet over få fødsler i Alta Trine Skei Grande sier utviklingen av fødetilbudet er i strid med Jeløya-erklæringen.

Under UNN

Etter det Altaposten erfarer er kravet om strukturmessig omorganisering, hvor Klinikk Alta dras ut av Finnmarkssykehuset og legges direkte under UNN, konkret drøftet i de pågående regjeringsforhandlingene. Det betyr at Klinikk Alta kan bli sidestilt med Klinikk Harstad og Klinikk Narvik. Fra politikere i regjeringspartiene pekes det på at en slik omorgansiering vil gjøre at akuttsyke i Alta-regionen slipper den tidsmessige og fysiske omveien om Hammerfest sykehus før pasienten får behandling ved UNN. Vel så viktig, ifølge lokale politikere i regjeringspartiene, er at en slik organiseringen vil åpne helt nye muligheter for et forsterket fødetilbud i Alta på kort sikt, og på litt lengre, fødeavdeling.

– Selv om forhandlingene har gått inn på overtid, er det andre saker enn helse som er problemsakene. Det blir nok utvidelse av regjeringen, og vi er mange som er spent på hva som kommer i regjeringserklæringen i forhold til Alta, sier en sentral lokal politiker. Altaposten har vært i kontakt med flere lokale politikere i regjeringspartiene. Ingen vil siteres offentlig, og det er gått ut klare oppfordringener fra partiene sentralt om å holde en lav profil.

– Stortingsvedtak kan gi privat sykehus Frp i samtale med «private sykehus» for å sjekke ut etablering i Alta.

Frp skeptisk

De fire partiene som forhandler om en borgerlig flertallsregjering, sliter med å bli enige om kvoteflyktninger, abort og alkoholpolitikk. Problemet er at en seier for ett parti i disse sakene, vil være et tap for et annet parti. Frp har varslet at de ikke har noe å gi i innvandringspolitikken

Frp skal ha krevd en innstramming i antallet kvoteflyktninger, noe som sitter langt inne for Venstre og KrF, som heller vil utvide kvoten fra 3.000 til 5.000 flyktninger årlig. En sentral Frp-kilde sa søndag til NRK at det å øke kvoten er «totalt og fullstendig og helt og holdent uaktuelt».

En skriftlig, hemmelig votering i Frps landsstyre om den nye regjeringsplattformen kan sette en stopper for KrF i regjering

– Jeg synes det er en selvfølge at det blir skriftlig votering. Det er mye som skal stemmes over, og det er naturlig med skriftlig avstemming, slik at vi stemmer ut fra det hjertet ønsker, sier fylkesleder Tone E. Ims Larssen i Oslo Frp til Dagbladet.

Partinestor Carl I. Hagen, som ikke sitter i landsstyret, mener mye taler for at det blir en skriftlig avstemming.

– Når det er skriftlig votering, trenger man ikke ta hensyn til karriere og framtidige muligheter, sier Hagen til NTB.

Hagen avdramatiserer også et eventuelt resultat der Frp lukker døren for KrF.

– Hvis det ikke blir en bra løsning, fortsetter den sittende regjering basert på Jeløya-avtalen.

KrF-krav

Ifølge NRK er det grunn til å tro at KrF vil få gjennomslag for et forbud mot såkalt tvillingabort, men at dette kanskje ikke er nok for det splittede partiet. En annen symboltung sak for KrF er alkoholpolitikken. Kilder i partiet gir overfor NRK uttrykk for håp om å få reversert et punkt fra den ett år gamle Jeløy-erklæringen, som ble lagd da Venstre gikk inn i regjeringen i januar i fjor:

«Regjeringen vil videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og innenfor rammen av dette gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder».

KrF ønsker ifølge NRK å sette punktum etter «videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk». Det vil bety stans for all liberalisering på dette feltet fram til neste stortingsvalg.