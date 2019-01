Satte fyr på hallen i tidenes kamp

nyheter

Kristiansand fikk bank. Preben Vildalen fikk rødt kort og 1150 Alta-tilskuere gikk av skaftet. For 25 år siden var nemlig Alta en fryktet håndballmotstander. Store navn som Knut Arne Iversen, Ottar Pettersen, Kennet Mikko og Eskil Berg Andreassen regisserte kvelden slik at taket nesten lettet i Altahallen, da Alta vant 27-22.

Ellevill tid

Med 1150 tilskuere ringside var rammene lagt for tidenes håndballfest.

– Det var ellevilt. Publikum i Alta var fantastisk og enormt entusiastisk. Alle snakket om håndball. Helt ærlig, så var det nok en utrolig opplevelse også for de andre lagene, selv om det kanskje ikke alltid var like hyggelig for dem, sier Kennet Mikko, som da var 25 år og kampens store spiller.

Uka før hadde Alta tapt med tre mål i bortemøtet med Kristiansand. Målet var derfor tindrende klart: Minst firemålsseier på hjemmebane.

– Jeg husker altapublikummet som fantastisk. Når man ser hvordan fansen i blant annet Tyskland støttet laget sitt, så var alt som skjedde i Alta godt «innafor». Det er lov å være patriotisk og vise engasjement – og det opplevde vi spillere mye av i Alta på den tiden, minnes Eskil Berg Andreassen (50 i dag og 25 den gangen), som var spillende trener.

Psyket ut Vildalen

Dramaturgien var som tatt rett ut av en Stephen King-roman. «Underdogen» Alta måtte levere fra første sekund. Men lagets største stjerne, Knut Arne Iversen, var skadet og spilte bare de siste minuttene av andre omgang i forsvar, og noen angrep. På motsatt side slet gjestenes stjerne, Bent Svele, med et skadet kne som satte han på sidelinja.

– Jeg husker faktisk lite fra kampen. Men jeg minnes at Preben Vildalen var en hissigpropp og at publikum psyket ham ut. Til slutt mistet han beherskelsen og fikk rødt kort, sier Mikko.

I saken fra Altaposten kan man lese at Vildalen fikk frimerke og ble tatt ut av kampen allerede fra starten. Tidligere landslagsmålvakt Jan Markussen åpnet elendig for Kristiansand og ble satt på benken, hvor han ble resten av kampen.

Svenske Mikko kom forøvrig fra Jukkasjervi utenfor Kiruna til Alta foran 1991/92-sesongen.

– Jeg vurderte å flytte hjem igjen da vi rykket ned våren 1992. Men så trakk et lag seg. Tror det var Tindlund, og da ble jeg. Og siden har jeg vært her, sier han.

Tidenes kamp

Etter 22 kamper, avsluttet Alta bare to poeng bak Drammen i serien på nest øverste nivå i Norge. I den siste seriekampen, som ga Alta-seier 22-19 borte mot Vestli, var tre «spioner» fra Kristiansand på plass og noterte flittig. De ville vite alt om Alta før den første kvalikkampen.

10. april ble det tremålstap i Kristiansand. Og det var derfor enorm oppmerksomhet da Alta jaktet storseier på hjemmebane uka etter.

– Det verste er at jeg er sikker på at vi hadde slått Drammen på bortebane, dersom Knut Arne Iversen hadde vært frisk. Men han slet med ryggen og da ble det vanskelig. Med seier i Drammen, hadde veien til eliteserien blitt veldig mye lettere, sier Eskil Berg Andreassen.

Han husker året han fikk i Alta svært godt.

– Jeg var nok ganske streng som trener. Men selv om vi alle var på samme alder, følte jeg at jeg hadde den respekten en trener må ha. Knut Arne er forøvrig den beste spilleren jeg har spilt med. Han hadde et meget godt skudd, han var solid en mot en og var i tillegg veldig god i forsvar.

Flotte Alta-minner

Selv om Berg Andreassen bare ble i Alta den ene sesongen, glemmer han aldri tiden i nord.

– Jeg fikk mange gode venner nordpå og vi treffes av og til i veteran-NM. Selv gikk veien fra Alta tilbake til Urædd og Porsgrunn. Studier og andre ting ventet på meg. Jeg har også vært vært aldersbestemt landslagstrener, blant dem 1978-kullet hvor Børge Lund regjerte. Han hadde alt og kunne bli så god han ville, sier Eskil og ber Altaposten hilse alle kjente i nord.

Berg Andreassen er i dag trener for Urædds A-lag i 2. divisjon.