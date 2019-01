nyheter

Finnmark politidistrikt opplyser at to vogntog har satt seg fast ved Kløfta.

– To vogntog står nå fast i samme område. Det er mulig for vanlige biler å passere stedet, men ikke for større kjøretøy. Vis varsomhet i området, melder politiet.

Veien er delvis sperret, men det går greit å passerer. Ingen personskade, opplyser politiet.

Det jobbes med å få trailerne løs