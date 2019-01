nyheter

Kvinnen er av politimesteren i Finnmark tiltalt for brudd på vegtrafikkloven og legemiddelloven.

– Fredag 6. 2017 i Alta førte hun personbil, til tross for at hun var påvirket av alkohol. Blodprøver tatt kl. 12.50 og 13.35 viste en konsentrasjon av 1.662 µmol amfetamin per liter blod, heter det.

Saken skal opp for Alta tingrett i februar.