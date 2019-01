– Milepæl for Finnmark

nyheter

Hæren styrkes i Finnmark og det hele ble behørig markert på Porsangmoen torsdag forniddag.

– Soldatene er det første leddet i det som skal bli en ny bataljon og gjenoppbygningen av Porsangmoen leir, opplyser Preben Aursand som er presse- og informasjonsbefal i Hærstaben Finnmark.

Den nye Kavaleribataljonen og det nye Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger vil føre til en betydelig styrking av Hæren i Finnmark over tid.

– En rekrutt- og fagskole skal opprettes til høsten, og det skal investeres flere titalls millioner i ny infrastruktur på Porsangmoen, opplyses det fra Forsvaret.

Under arrangementet i lunefullt vær ble det gitt omvisning og orientert om oppbyggingen. Sjefen for Finnmark landforsvar, oberst Jørn Erik Berntsen, var på plass. Det samme gjelder sjefen for 2. bataljon Erling Nervik, sjefen for HV 17 Stein Høye og en glad for fornøyd Porsanger-ordfører, Aina Borch.

– Milepæl

Fylkesordføreren mener dette er viktig for fylket.

– Det er en ny milepæl for Forsvaret i Finnmark at så mange befal og soldater i dag etablerte Porsangerbataljonen, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik i en pressemelding.

Hun presiserer at ytterligere 300 soldater og befal, og en betydelig infrastrukturutbedring, skal på plass før bataljonen er ferdig etablert.

Rekruttere fra Finnmark

– Det er også gledelig at det i 2019 etableres en rekruttskole for hovedsakelig jegersoldater som skal tjenestegjøre ved Garnisonen i Sør-Varange, sier Vassvik, som håper dette også er starten for økt rekruttering av soldater fra Finnmark til Hæren og Heimevernet.

– Derfor er dette en ekstra god dag for Porsanger og Finnmark og en motivasjon for videre politisk fokus på forsvaret, sier fylkesordføreren.