– La bilen stå når uværet kommer

nyheter

Meteorologene har sendt ut stormvarsel for torsdag og fredag. Det er et lavtrykk som kommer over Nord-Norge og Svalbard som vil gi sterke vindkast med gult farevarsel, og vanskelige kjøreforhold.

– På kysten og utsatte steder, og på Sørøya, Loppa og over Sennalandet venter vi sørlig stiv til sterk kuling, og liten storm torsdag. Det blir kraftige vindkast, som også vil merkes inne i Alta by, sa meteorolog Sjur Wergeland til Altaposten onsdag.

Venter kraftige vindkast på 35 m/s Vanskelige kjøreforhold, stor rasfare – vær obs på røde og gule farevarsler torsdag.

Torsdag morgen klokken 09.00 er Sennalandet stengt, og det meldes om vanskelige kjøreforhold både på Hatter, Ifjordfjellet og Rv 94 mot Hammerfest. På Fv 889 fra Snefjord til Havøysund er det kolonnekjøring.

Operasjonsleder Stein Hansen hos Finnmark politidistrikt oppfordrer til å ta det rolig.

– Det er mye vær på vei så vi ber folk om å prøve å holde seg i ro. Når uværet kommer så bruk bilen minst mulig, det vil være mye vind og nedbør samtidig.