– En ekstra god dag for Finnmark og Porsanger

– Det er en ny milepæl for forsvaret i Finnmark at 160 befal og soldater i dag etablerte Porsangerbataljonen, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik, i en pressemelding.

Hun ønsker de nye soldatene og befal velkommen til en viktig jobb for å styrke forsvars- og samfunnsberedskapen i Finnmark og nordområdene.

Fylkesordføreren presiserer at ytterligere 300 soldater og befal og en betydelig infrastrukturutbedring skal på plass før bataljonen er ferdig etablert.

Rekruttere fra Finnmark

Det er også gledelig at det i 2019 etableres en rekruttskole for hovedsakelig jegersoldater som skal tjenestegjøre ved Garnisonen i Sør-Varanger. Vassvik håper dette også er starten for økt rekruttering av soldater fra Finnmark til Hæren og Heimevernet.

Finnmark fylkeskommune har sammen med Porsanger kommune i årevis jobbet for å gjenetablere Hæren i Porsanger etter omfattende nedbygging på 1990 og tidlig 2000 tallet.

– Derfor er dette en ekstra god dag for Porsanger og Finnmark og en motivasjon for videre politisk fokus på forsvaret, sier fylkesordføreren.