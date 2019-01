Venter kraftige vindkast på 35 m/s

nyheter

Røde, orange og gule farevarsler; meteorolog Sjur Wergeland ved Værvarslinga for Nord-Norge advarer mot sterk vind torsdag.

Meteorologene har sendt ut stormvarsel for torsdag og fredag. Det er et lavtrykk som kommer over Nord-Norge og Svalbard som vil gi sterke vindkast med gult farevarsel, og vanskelige kjøreforhold.

– På kysten og utsatte steder, og på Sørøya, Loppa og over Sennalandet venter vi sørlig stiv til sterk kuling, og liten storm torsdag. Det blir kraftige vindkast, som også vil merkes inne i Alta by, sier meteorolog Sjur Wergeland.

– Så man bør ikke ha kosten løs på trappa?

– Nå kan man ta inn kosten og snøskuflene, tror jeg, sier han.

Men mens man i Alta kan forvente snø og sludd, blir det stort sett regn ellers.

Det lyser rødt og gult hos meteorologene over Nord-Norge mot torsdag. Wergeland oppfordrer folk i Finnmark til å følge med på skredvarsel på varsom.no og på vær- og trafikkmeldinger.

«Finnmark: Økning til sør og sørvest sterk kuling utsatte steder, fra torsdag ettermiddag liten storm og i aust full storm, om kvelden litt minkende. Snø og snøbyger. Kan hende forbigående overgang til regn i lavere strøk i Vest-Finnmark. Snøfokk.»

I Loppa er det meldt om stiv kuling med 14-15 meter per sekund, og betydelige nedbørsmengder, først i form av snø, siden regnbyger, mellom 3,4 og 7,8 mm. Vinden i Loppa skal avta fredag morgen. Også over Sennalandet blir det opp mot 16 meter per sekund og mye snø torsdag formiddag. Snøen går over til regn utpå dagen, men vinden kan bli opp til 16 meter per sekund på ettermiddagen.

Det blir også en del regn i Alta, men bare lett og laber bris.

Stor rasfare

Det er også meldt om skredfare med faregrad 3 i Vest-Finnmark.

– Det er ventet betydelig skredfare i Vest-Finnmark på grunn av sterk vind og snøfokk, sier Wergeland.

Ny vindøkning og nedbør fører til at utbredelsen av og størrelsen på ustabile fokksnøflak øker. Skredfaren vil være høyest i områdene rundt Øksfjordhalvøya der det har kommet og kommer mest nedbør, skriver varsom.no.