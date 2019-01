Kvote-treff i hovedstaden

nyheter

– Vi ønsket å gjøre en felles jobb for fremtidens kvotesystem, sier Monica Nielsen på telefon fra Oslo.

Vest-Finnmark regionråd har også ved inngangen av dette året arrangert seminar i hovedstaden i samarbeid med Finnmark fylkeskommune og flere andre regionråd i Nord-Norge (Øst-Finnmark regionråd, Lofotrådet, Tromsø-områdets regionråd).

– Regjeringens ambisjon er å få på plass et system som er enklere, mer fleksibelt og gir bedre grunnlag for forvaltning og verdiskaping. Vi ønsker å høre de ulike nordnorske stemmene i saken. Vi forventer at regjeringen tar hensyn til dette når de drar opp linjene for hvordan fremtidens kvotesystem skal være, sa Alta-ordfører Monica Nielsen i sin innledning.

Til sammen utgjør disse kommunene 40 prosent av den nordnorske befolkning. Det var nærmere 70 deltakere på dette seminaret.

Med fokus på fremtidens kvotesystem var målet å få møte flere sentrale personer i nærings-og fiskeridepartementet og stortingspolitikere, forskere og representanter fra bransjen.

Som kjent skal det lages utarbeides en ny stortingsmelding som etter planen skal ut våren 2019. Da møttes ordførere og ledelse fra disse kommunene, under ledelse av Arne Hjeltnes og Bente O. Husby, daglig leder i Vest-Finnmark regionråd.

Det ønsker de nordligste kommunene å være med og si sin mening om og påvirke.

– Vår målsetting er å få presentert ulike faktagrunnlag og fiskeripolitiske ståsteder i tilknytning til valg av kvotesystem, sa Nielsen.

Forsker Audun Iversen fra Nofima la frem hva slags konsekvenser de foreslåtte strukturendringene får for fiskere, båteiere og kystsamfunnene.

Fiskarlaget Nords styreleder Roger Hansen fra Skarsvåg kunne fortelle om Finnmarksmodellen og hvorfor fiskarlaget synes denne fungerer.

– Vi anbefaler å videreføre Finnmarksmodellen som har til hensikt å sikre en differensiert flåte, sa Hansen.

Møtet var lagt til Oslo Plaza mandag 7. januar, da mange allerede skulle til Oslo i forbindelse med «Nord i Sør»-konferansen.