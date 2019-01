– Støtter rettssak for å oppheve tvangsvedtak

nyheter

Organisasjonen ForFinnmark er ikke skremt over prislappen for en rettssak.

– Vi gir full støtte til Finnmark fylkeskommune hvis de går til rettssak for å få opphevet tvangsvedtaket, fastslår leder Randi Karlstrøm.

De lover også å bidra økonomisk hvis det blir rettslig oppfølging.

– Vi har folket i Finnmark med oss, er beskjeden, basert på at 87 prosent av de som stemte i folkeavstemningen i mai sa nei.

Samtidig påpeker de at juridiske eksperter på offentlig forvaltning er enige at vedtaket i Stortinget ikke er i tråd med loven. – Flere advokatmiljøer har uavhengig av hverandre konkludert med at vedtaket i Stortinget ikke er godt nok utredet. Selv kommunalkomiteen i Stortinget mener vedtaket ble gjort på et svakt juridisk grunnlag, hevder organisasjonen i en pressemelding.

De henviser blant annet til at advokatkontoret Kluge besitter noe av landets fremste juridiske kompetanse.

– Det er dermed gjort et grundig forarbeid i forhold til å gå til rettssak. Dette er juridisk uprøvd område, og det er derfor alt å vinne på at saken avgjøres av domstolen, mener ForFinnmark, som nå har 2000 medlemmer.