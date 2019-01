– Gledelig fly-nyhet til oss i Nord-Norge

nyheter

I en melding på Høyres hjemmeside hevdes det at et forslag om endring av avgiftssystemet vil få positive konsekvenser for kortbanenettet, dersom forslaget vedtas. Ønsket fra Høyre, Frp og Venstre er å vri på avgiften slik at lettere fly betaler mindre i avgift til Avinor.

– Dette er svært gledelige nyheter for oss i nord. Kortbanenettet er viktig for å opprettholde arbeidsplasser i distriktene, sier Margunn Ebbesen i Nordland Høyre.

Nordlandskollega Jonny Finstad legger til:

– Dette er fullt gjennomslag for det vi har jobbet med over tid. Det er etablert forståelse for behovene på kortbanenettet og i distriktene.

Marianne Haukland i Finnmark Høyre ber aktører i nord om å følge med og levere innspill når saken nå skal ut på høring.

– Det er derfor viktig at de som er enige med oss i denne saken følger opp og leverer inn høringssvar der de gir klart uttrykk for at dette er en endring de ønsker. Vi må ikke glemme at det finnes andre interesser som neppe vil levere positive høringer på endringen, sier hun.