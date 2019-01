Krever lovlighetskontroll etter at fylkestinget gikk god for å ta opp 1,79 milliarder i lån

nyheter

I et brev stilet til fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og fylkesrådmann Øystein Ruud ber de tre fylkestingspolitikerne om lovlighetskontroll av en av sakene fra siste fylkestingsmøte. Under behandlingen av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 ble det ifølge trioen lagt inn et ekstra låneopptak på 1,79 milliarder kroner utover rådmannens forslag.

– [Dette] uten at renter og avdrag på låneopptakene er ført inn i årsbudsjett og økonomiplan. Dette medfører at Finnmark fylkeskommune har et budsjett som ikke er i balanse, når en har utelatt store utgifter i tilknytning til låneopptak.

I brevet hevdes det at merutgifter til et økt låneopptak vil være på rundt 10 millioner i 2019, og cirka 100 millioner i 2022.

– Fylkeskommunen har derfor ikke satt opp et budsjett i tråd med loven, mener representantene, og viser til kommunelovens paragrafer 44 og 46.