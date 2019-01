Fant drepte katter i en pose: – Jeg skjønner ikke at noen gjør slikt

nyheter

Det var en i Sissels familie som fant posen med de tre små kattungene.

– Jeg tror ikke de var nyfødte, men kanskje cirka en måned gammel. Jeg synes det er helt grusomt. De kunne heller kontaktet dyrebeskyttelsen eller få andre til å ta vare på dem om de ikke klarte det selv.

Lei seg

22-åringen har selv hund, og kan rett og slett ikke forstå hvordan slikt kan skje.

– Det er helt uforståelig. Jeg skjønner ikke at noen klarer å gjøre noe slikt.

Hun sier kattene mest sannsynlig var drept før de ble kastet i posen.

– Det var ingen tegn i posen på at de har forsøkt å komme seg ut. Han som fant dem sa det var blod i munnen og tror derfor at de ble slått i hodet.

Nå har familien begravet kattene.

– Vi anmelder dette

Hege Annie Martinsen i Dyrebeskyttelsen Finnmark sier hun er målløs over det som har skjedd med de små kattungene. Hun har løftet saken inn i styregruppa.

– De som gjorde dette har lagt dem fra seg et sted de trodde de aldri ville bli funnet. Men det ble det og de skal få angre de som har gjort dette.

Martinsen sier de har fått tips om navnet til eieren av kattene. Nå skal de anmelde.

– Det er noen som har observert at det var annonse om omplassering på disse tre kattene. Så vi overleverer det vi vet til politiet.

Hun håper politiet tar det på alvor.

– Alt for ofte ser man at det tas alt for lett på slike dyrevelferdssaker. Så vi kommer til å legge inn krav om at politiet gjør noe med denne saken.

Martinsen sier at ut i fra bildene ser det ut som kattene er slått i hjel.

– Det er folk som har vært på leting etter slagvåpenet, men det er ikke funnet. Egentlig skulle vi gjerne levert kattene til veterinær for å få avklart hvordan de ble tatt livet av, men de er gravlagt, så det får vi ikke gjort.