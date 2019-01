De første skuterløypene har åpnet

nyheter

I en oversikt på hjemmesiden til Alta kommune opplyser de om at de første skuterløypene nå er åpen.

Beskadesløypa fra Gargia til kommunegrensa og til Mustajavre er åpen. Det samme er Detsika - Romsdal, Stilla - Joatka, Stilla - Suopas, Nesvannet - Stabbursdalen, Rafsbotn - Suopas.

Følgende løyper er delvis åpnet: Langfjordløypa er åpen til Storsteinvannet, Mattisdalløypa er åpen til Risholla, Kvibyløupa er åpen til Vardfjell.

I sistnevnte advarer kommunen om lite sne og oppfordrer til å kjøre pent.

Tappeluftløypa, Talvikløypa, Eibyløypa, Joatka - Iesijavri, Joatka - Stabbursdalen, Storekorsnes - Nyvoll - Komagfjord - Lamvik, Lille Lerresfjord, Store Lerresfjord, Autsivannet og Isnestoften . Klakketuvvannet er fortsatt stengt.

Varselet for snøskred denne uken i Vest-Finnmark er på faregrad 3, noe som betyr at det er generelt ustabile forhold over skoggrensen. Vær varsom i områder med ferske fokksnøflak, skriver varsom.no

De siste dagene har det vært mildt. Nå skal det bli kaldere og det vil komme snø, ifølge meteorologene.