Arctic Minerals har fått rett til utvinning av gull og kobber i Kautokeino

Like før jul ga Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) Arctic Minerals AB utvinningsrett i Biedjovággi i Kautokeino, skriver NRK Sapmi. Gull- og kobberforekomsten er så stor at det «vil gi et positivt økonomisk bidrag», mener DMF.

Ordfører i Kautokeino kommune, Johan Vasara, ble gjort oppmerksom på saken gjennom NRK i helgen. Da var han usikker på betydningen av denne retten, nå har han oppdatert seg på mineralloven.

– Dette er en rett til utvinning, ikke en rett til oppstart.

Vasara sier DMF har sendt brevet til kommunen like før jul, men på grunn av ferien hadde de ikke sett brevet da NRK tok kontakt.

Sier nei

Kommunestyret i kommunen har gjentatte ganger sagt nei til gruvedrift i Biedjovággi og til Arctic Minerals. De har sagt nei til konsekvensutredning tidligere.

– Det er ikke noen hemmelighet at dette er en betent sak. Arealbruk kontra reindrifta. Inneværende periode står vi på vårt nei, så er dette noe vi må vurdere videre.

– Hva gjør dere med saken nå?

– Ballen ligger hos tiltakshaver, altså Arcic Minerals. Så da skjer det ikke noe før vi får en henvendelse fra dem. Så får vi se på den videre prosessem og den oppskriften som ligger på bordet, sier Vasara til Altaposten.

Styremedlem i selskapet, Hanne Markussen Eek, sier til NRK at de ser for seg å starte dialogen med kommunen i løpet av 2019, med sikte på å få i gang en konsekvensutredning for å kartlegge verdiskapningen.

Eek opplyser om at de håper å være i gang med drift om åtte til ti år.

– Vi ser for oss mellom 100 og 150 arbeidsplasser tilknyttet gruvedriften. For resten av lokalsamfunnet kan dette ganges med tre som følge av ringvirkningene, sier styremedlem Hanne Markussen Eek i selskapet.

Fjerner gull fra planen Gruveområdet i Biedjovaggi kan få LNFR-status – til protester fra flere.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), sier til NRK at prosjektet er urealistisk.

– Utvinning betinger avtale med grunneier. Det kan ikke gjøres noen inngrep i grunnen før selskapet har fått samtykke fra grunneieren, påpeker hun.