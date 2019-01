Rolig søndagsnatt for Alta-politiet

nyheter

Aktiviteten på Finnmark politidistrikts tvitterlogg vitner om at det var lite å gjøre for Alta-politiet natt til søndag. Ikke uvanlig, da helga etter julehøytiden ofte er av det rolige slaget.

Kun ett oppdrag er det tvitret om i Alta:

– Klokka 02.38 rykket politiet ut til privatadresse etter melding om festbråk. Stille på stedet ved patruljens ankomst. Tre personer var tilstede i leiligheten. Patruljen forlot stedet etter dialog med personene, skriver politiet.

Enkelte oppdrag meldes det for ordens skyld ikke fra om, av personvernhensyn.

Mer i Hammerfest

I Hammerfest hadde politiet et knippe oppdrag, særlig knyttet til støy og bråk:

02.14 fikk politiet inn melding om høy musikk fra en privatadresse i sentrumsgatene.

– Funnet en åpen bakdør, gitt pålegg om å dempe musikken, skriver politiet.

Like etter fremgår det at en mann i 30-årene i Hammerfest ble anmeldt for urinering på offentlig sted.

02.38 kom det inn ny melding om høy musikk, også denne gangen far sentrum.

– Patrulje har vært i kontakt med ansvarlige, pålagt å dempe musikken.

Ved stengetid ble patruljen tilkalt til et utested i samme by, her var en person i 20-årene kastet ut på grunn av dårlig oppførsel.

– Utagerende oppførsel mot patruljen, bortvist fra sentrum og blir anmeldt for ordensforstyrrelse, skriver politiet.