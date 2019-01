nyheter

Finnmark politidistrikt tvitrer fredag like før 12 at en skabbrev er blitt felt:

– Representanter for viltnemnda har nettopp felt en skabbrev i Aronneskjosen, litt under en kilometer fra stedet hvor en rev var oppi ei barnevogn for noen dager siden. Det er dog en god del reveskabb i området, så det kan ikke sies med sikkerhet at det er den samme reven, skriver politiet.