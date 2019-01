Kom bare 67 babyer til verden i Alta i fjor

nyheter

Til sammen var det 629 fødsler i Finnmark i 2018, skriver Finnmarkssykehuset i en pressemelding. Det er 44 færre enn i 2017, og 185 færre enn for ti år siden.

Ved fødestua i Alta visst de allerede ved utgangen av sommeren at tallet mest sannsynlig ikke ville bikke 70. Det ble 67 fødsler her av totalt cirka 300 gravide i Altaregionen.

Fedme sender stadig flere gravide til fødeavdeling Antallet fødsler på fødestua i Alta går raskt nedover.

I januar 2018 sa jordmor Liss Gundersen at de var glade for å nå 80 fødsler året før.

– Når vi rakk 80 fødsler så kan vi puste litt. Går vi ned på 70-tallet i antallet fødsler så er det ikke bra. Det går stadig nedover og det er vi ikke fornøyd med.

Rakk 80 fødsler i fjor Fire timer etter midnatt kom nyttårsbarnet til verden i Alta. Jordmødrene skulle gjerne sett at flere kunne føde i Nordlysbyen.

Nå er man altså nede på 60-tallet.

Nasjonal trend

I 2008 ble det i snitt født 2,05 barn per kvinne i fylket, viser fruktbarhetstallene til Statistisk sentralbyrå (SSB). Mens Finnmark lå litt over landsgjennomsnittet for ti år siden, lå fylket i 2017 på landsgjennomsnittet med 1,62 barn per kvinne.

Dette er ifølge SSB tallet det laveste fruktbarhetstallet i Finnmark på over 30 år, skriver Finnmarkssykehuset i pressemeldingen.

Det har også de siste årene blitt strengere selekteringskrav. Noe som har medført at flere gravide må føde på sykehus. Lokalt sier også jordmødrene at mange vil ha et sykehus i ryggen, med akuttilbud og epidural tilgjengelig. Dermed går fødseltallene ned for fødestuene.

Bedre tilbud

Helseforetalet skriver videre at de fødende i fylket får et bedre tilbud fremover.

– Satsingen på nye sykehusbygg i Finnmark betyr også at fødende i fylket får føde i store, lyse lokaler med det nyeste av utstyr. I november 2018 ble nye Kirkenes sykehus tatt fullt i bruk, og høsten 2019 er Klinikk Alta ferdig. Nå er nye Hammerfest sykehus i forprosjektfasen.