Fant uvanlige reker i Altafjorden, trodde årsaken var lusemidler

Det var sist høst at rapportene om de uvanlige rekene ble sendt inn. Skallet på rekene ble beskrevet som mykt og tynt av fiskerne som leverte rapportene. Avlusningsmiddel som brukes av oppdrettsnæringen ble trukket fram som mulig årsak, skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.

Skallet skal ha vært slik det er rett etter skallskiftet.

– Rekene skifter vanligvis ikke skall om høsten, derfor lurte fiskerne på om de kunne ha vært i kontakt med avlusingskjemikalier. De sendte inn prøver til oss som vi nå har analysert, forteller rekeforsker Guldborg Søvik.

Ikke lusemiddel

Nå har Havforskningsinstituttet analysert rekene, og resultatene viser at de ikke inneholdt fôrbaserte lusemiddel.

Før rekene kom til Havforskningsinstituttet hadde fiskerne sortert de i «normale» og «mykt skall», deretter ble prøvene fryst før transporten. Etter ankomst på laboratoriet ble rekene delt i tre grupper som alle inneholdt «normale» og «mykt skall»:

en gruppe ble analysert for innhold av fôrbaserte avlusningsmidler

en gruppe ble analysert for innhold av fettsyrer fra oppdrettsfôr

en gruppe ble undersøkt visuelt for å se om de hadde unormalt skall

Det var vanskelig å se om det var noe unormalt ved rekene under den visuelle undersøkelsen, skriver Havforskningsinstituttet.

– Fryste og opptinte reker er gjerne noe bløtere enn ferske reker. Vi fant heller ikke uvanlig mye deformitet i prøvene. En reke hadde ryggskjold som ikke dekket gjellene, men vi kjenner ikke til i hvor stor grad dette forekommer naturlig, forteller Søvik.

Det var mer hannreker enn hunnreker blant rekene som var merket med «mykt skall» fra Lyngen. Nesten alle som var merket som «normale» var hunner. Blant rekene med «mykt skall» fra Altafjorden var det derimot mest hunner.

– I tillegg til rå reker, fikk vi også tilsendt en del kokte reker fra Altafjorden. De ble sammenlignet med kokte reker som vi har fått fra Skagerrak. Altarekene var atskillig bløtere og med dårligere skall enn de fra Skagerrak, sier Søvik.

De kjemiske analysene viste at rekene ikke inneholdt rester av lusemidler som blir gitt gjennom fôr.

– Rekene ble analysert for flere ulike stoffer, deriblant diflubenzuron, teflubenzuron og emamectin. Det ble ikke funnet restkonsentrasjoner i rekene, sier Ann-Lisbeth Agnalt som forsker på krepsdyr og avlusingsmidler.

Brukte kjemisk avlusning i Altafjorden i høst

Både oppdrettere og veterinær/fiskehelsebiolog rapporterer all bruk av lusemiddel til myndighetene. Disse dataene er tilgjengelige for interesserte via for eksempel BarentsWatch. I forbindelse med analysene av rekene, har forskerne undersøkt status for avlusning med kjemikalier i de aktuelle områdene, skriver Havforskninsinstituttet.

Rekene fra Altafjorden ble fisket innenfor Stjernøya i den innerste delen av fjorden. Spesielt i ukene 36–39 ble det gjennomført mye avlusning med emamectin i dette området.

– Rekeprøven som vi fikk tilsendt er fra uke 43, men det ble ikke funnet rester av emamectin i disse, sier Søvik.

– Spørsmålet er hvor langt avføring og fôrrester spres. De to nærmeste anleggene som avluste med emamectin i uke 38 ligger ca. 10 km fra der rekene ble fisket. Vi mangler kunnskap om hvordan dette stoffet eventuelt kan påvirke dypvannsreker, forteller Søvik.

Også mellom Stjernøya og Seiland ble det brukt mye emamectin i samme tidsrom, mens anleggene i sundet mellom Seiland og fastlandet har brukt bademidlene hydrogenperoksid, azametifos og deltametrin, spredt utover ukene 35 til 44. Disse anleggene ligger 15 km eller lengre fra der hvor rekene ble fisket. Bademidlene azametifos og deltametrin er nervegifter og påvirker heller ikke skallskiftet.

Dagens analysemetoder er ikke gode nok til å finne rester av kjemikaliene som brukes til badebehandling, skriver de.

Ikke spor av oppdrettsavfall

På grunn av mye plantebaserte råstoffer i laksefôret, kan forskerne finne ut om reker har spist oppdrettsavfall (fôrrester og avføring). Det gjøres ved å analysere rekene for å se om de inneholder forhøyede nivåer av fettsyrer som er karakteristiske for landplanter.

– Vi sammenlignet innholdet av fettsyrer i de bløte rekene fra Lyngen og Altafjorden med innholdet i reker fra andre steder i Norge. Vi fant ikke unormalt mye landbaserte fettsyrer i rekene fra verken Lyngen eller Altafjorden. Derfor er det sannsynlig at det var lite oppdrettsfôr i dietten til disse rekene, forteller Søvik.