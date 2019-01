2.500 kunder rammet av strømfeil

nyheter

Altaposten tok kontakt med Alta Kraftlag onsdag for å spørre hvilke konsekvenser den høye spenningen de sendte ut før jul fikk for deres kunder.

18. desember la de ut en melding på egen Facebookside om at østre del av Alta hadde fått for høy spenning inn i husene sine.

Torsdag la imidlertid selskapet ut en sak på egen nettside, der de forteller at 2.500 kunder var rammet.

– Tirsdag 18. desember klokken halv seks på morgenen leverte Statnett for høy spenning til oss over deres transformator i Raipas. Den høye spenningen varte i fem-seks minutter, og kunder opplevde at de fikk opptil 300 Volt inn på sin installasjon. Det normale er 230 Volt, skriver de i en pressemelding.

Områdene Elvebakken til Nyvoll, inkludert Tverrelvdalen, Kaiskuru og Raipas var rammet.

Flere kan ha fått skader

– Det vi har fått rapportert inn er blant annet defekte komfyrvakter, avtrekksvifter, ventilasjonsanlegg, koketopper, kjøleskap og annet elektrisk utstyr. Enkelte kunder med defekte komfyrvakter melder om at disse fungerer igjen etter en restart. Vi tror at flere kan ha fått skader, og det er viktig at dette blir meldt inn så snart som mulig, sier nettsjef Ronald Mjøen i Alta Kraftlag.

Allerede samme dag som kundene ble rammet ba kraftlaget dem om på å ta kontakt med forsikringsselskapet sitt.

– Forsikringsselskapet vil da kreve oppgjør fra oss, og i slike tilfeller dekker vi også kundens egenandel.

Ta kontakt

Kraftlaget sier videre at de forsikringsselskapene har forskjellig praksis og at ikke alle har fått et like smidig oppgjør.

– I slike tilfeller oppfordrer vi til å ta direkte kontakt med oss, så sørger vi for at saken blir fulgt opp. Husk å ta vare på kvittering og få en bekreftelse fra forhandler eller elektriker om at utstyret er ødelagt på grunn av for høy spenning.

Kraftlaget har noen råd til kunene, som er rammet.