Mattilsynet vil ha tak i reven som angrep barnevogn og baby

nyheter

– På grunn av revens unormale og aggressive adferd er det viktig at vi får tak i reven. Vi vil sende den til Veterinærinstituttet slik at den kan undersøkes for skabbmidd og andre sykdommer inkludert rabies, sier May-Tove Iversen, fungerende avdelingssjef i Mattilsynet i Finnmark i en pressemelding.

Måtte krangle for å få rabies-vaksine til lille Sander Etter at skabbreven hoppet opp i barnevogna og bet og klorte lille Sander i ansiktet, måtte foreldrene krangle seg til rabies-sprøyte.

Ingen smitte siden 1815 Ifølge Folkehelseinstituttets smittevernveileder, eksisterer ikke Rabies-smitte i Norge i dag.

Viltnemda bistår Mattilsynet i å finne og avlive reven som angrep. Dersom noen skulle observere en rev med mistenkelig atferd, ta kontakt med Mattilsynets avdeling i Finnmark.

– Vi ber også dyreeiere i Alta og omegn være ekstra oppmerksomme hvis de har dyr som er mye ute. Skulle dyret ditt vise symptomer på skabb, slik som sterk kløe, bør du ta kontakt med dyrlegen. Mistenker du at dyret ditt har blitt bitt av en rev ta kontakt med Mattilsynet og dyrlegen, sier Iversen.