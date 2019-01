Luftambulansen tester ny hjernescanner

nyheter

Hjerneskanneren Strokefinder skal etter planen testes på 500 pasienter. I testperioden blir pasientene skannet, men behandlingen blir ikke satt i gang før de har vært gjennom CT-undersøkelse på sykehus. I lengre perspektiv er håpet at skanning vil gjøre at diagnose kan stilles underveis til sykehus, riktig behandling velges og igangsettes.

– Hvis denne virker slik vi håper, kan det revolusjonere hjerneslagbehandlingen. Dette kan bli like viktig for hjerneslag som EKG ble for hjerteinfarkt, sier Øyvind Østerås, avdelingsleder for akuttmedisin i Helse Bergen til Bergens Tidende.

Hvert år legges 12.000 personer inn på sykehus med akutt hjerneslag i Norge. I ni av ti tilfeller er det forårsaket av en blodpropp. Trombolyse kan være effektiv behandling. Det er imidlertid viktig å komme raskt i gang, og her kan en bærbar skanner spille en viktig rolle.

Equinor har bidratt med 2,5 millioner kroner til innkjøp av seks skannere og er også blitt medeier i selskapet som står bak Strokefinder.

– Hjerneslag er den mest ­alvorlige sykdommen vi ikke kan gjøre noe med offshore, sier Atle Houg Ringheim, Equinors sjef for helse og ­arbeidsmiljø på norsk sokkel.

