Rev var på vei opp i barnevogn: – Det var helt grusomt

Tobarnsfaren sitter på legevakten da VG snakker med ham tirsdag ettermiddag. Han er fortsatt i sjokk etter hendelsen som fant sted en drøy time tidligere.

Angell bor på Aronnes i Alta i et to etasjers hus. Mandag lå hans ti måneder gamle baby i vogna for å sove. Kona lå på sofaen, og hans snart fire år gamle datter satt i stua og tegnet.

– Babycallen hang på veggen ved vogna. Jeg hørte en rar skrapelyd, og gikk ned for å sjekke. Jeg fikk helt sjokk, sier Angell om synet som møtte ham.

Han tok tak i en blomsterpotte og kylte mot reven, men den ga seg ikke. Den ble enda mer aggressiv, og begynte å frese mot 34-åringen. Angell skreik tilbake, tok tak i vogna og fikk til slutt dratt den inn i gangen. Reven prøvde å følge etter.

– Jeg fikk revet av myggnettingen, og så at babyen blødde. Reven hadde klort ham på venstre side av ansiktet. Vi vet ikke om han har blitt bitt ennå, det må legen undersøke nå.

Kunne gått veldig galt

– Jeg tenker på hva som kunne ha skjedd. Hadde jeg kommet 30 sekunder senere kunne dette endt mye verre. Det er helt grusomt, sier han til VG.

Angell fikk meldt fra til politiet og Viltnemnda.

– Reven var tynn, uten hår og halve halen var borte. Det var tydelig at den var syk, sier han.

Da familien på fire kom ut for å kjøre til legen var reven borte.

– Vi skal finne den reven. Den skal skytes, sier Angel som allerede har vært i kontakt med småviltjegere.

Så lillebroren blø

Det var politiet som først meldte om hendelsen på Twitter.

– I verste fall kunne reven dratt med seg ungen ut av vognen. Den var full av skabb og utsultet, og har ikke krefter til å skaffe seg mat på normal måte, sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen til VG.

Pappa Angell forteller at lille Sander har det bra.

– Han sitter og leker, og har sluttet å skrike. Han er hoven og har merker på venstre side, men vi fikk heldigvis renset såret raskt, forteller han.

Den fire år gamle datteren er fortsatt skrekkslagen.

– Hun hørte meg skrike og så lillebroren blø, så hun er fortsatt redd.

Angell er klar på at babyen aldri skal sove ute på samme sted igjen.

– Fra nå av skal vogna stå på verandaen. Derfra er det hvertfall seks meter ned til bakken.