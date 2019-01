Beruset jente forsøkte å komme seg inn i feil hus

nyheter

Politiet i Alta har etter loggen å tolke hatt en rimelig rolig nyttårsvakt. Rett over midnatt måtte de kjøre hjem en beruset kvinne i førtiårene, mens de noen timer senere måtte ta seg av en sterkt beruset jente på 18 år.

- Meget beruset jente, 18 år, forsøkte å komme seg inn på feil bopel. Geleidet rett av Politiet. Familien var på rett bopel og ville ta seg av henne. Ingen videre forføyninger, skriver politiet på twitter.

Ved firetiden natt til 1.januar dro politiet til en privat adresse, etter gjentatte klager over flere helger på at vedkommende som bor her spiller høy musikk. Politiet til stedet for å stanse musikken.