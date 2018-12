Vil innføre ATV-førerkort for 16-åringer

nyheter

Som en del av regjeringens pågående arbeid med førerkortforenklinger vil man nå innføre en førerkortklasse B1 med aldersgrense 16 år for kjøretøy klassifisert som «motorsykkel med fire hjul», også kjent som ATVer.

– Dette er en del av arbeidet vårt med å forenkle og endre førerkortreglene. 16-åringer kan allerede i dag ta lappen for lett motorsykkel, sier Tor André Johnsen som sitter i samferdselskomiteen for FrP.

I dag kan 16 åringer ta A1 på 2-hjul – lett motorsykkel, men de kan ikke ta førerkort på tyngre motorsykler eller bil. Det er logsik at når 16 åringer allerede kan ta A1 bør de også kunne på ta B1, en slags lett motorsykkel på 4 hjul, sier Johnsen

ATVene som blir tilgjengelig i en førerkortklasse B1 vil ha en hastighetsbegrensning på 90 km/t.

– Jeg mener at dette ikke er mer risikabelt enn lettmotorsykkel, de har en topphastighet gjerne på 110-120 km/t. Her snakker vi også om et kjøretøy som både kjører saktere enn en lett motorsykkel samt at en ATV har fire hjul kontra to hjul, noe som for mange vil være lettere å håndtere.

Johnsen understreker at det selvsagt vil være påbudt med hjelm og at opplæringskravet vil bli satt høyt.

– Dette er en del av arbeidet for å gjøre førerkortregelverket mer enhetlig og smidig. Vi har tidligere åpnet opp for at 16-åringer kan kjøre mopedbil og vi har lagt til rette for at de som har vanlig førerkort for bil kan ta førerkort for lett motorsykkel gjennom en forenklet prøve.