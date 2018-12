nyheter

Statens vegvesen opplyser på sin nettside om flere glatte veier i Finnmark.

E6 over Sennalandet og Hatter er to av flere veier i fylket hvor det er stor fare for glatte partier.

Over Sennalandet meldes det også om sør-vestlig liten kuling, mens det over Hatter er sør-vestlig laber bris og snøbyger.

Se siste oppdatering fra Statens vegvesen her. (ekstern link)