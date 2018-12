nyheter

2. juledag og natt til 3. juledag ser ut til å ha gått rolig for seg i Alta, men en mann i 20-årene må svare for at han tente på og kastet kinaputter fra bilen. Han blir også anmeldt for å ha fyrt opp fyrverkeri, melder Finnmark politidistrikt.

I Kirkenes måtte politiet ta hånd om en gutt i slutten av tenårene som ikke kunne ta vare på seg selv. Han var rett og slett for full og ble etter kort tid overlevert foresatte.