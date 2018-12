Ønsker å frede deler av veien til Haldde

nyheter

Alta museum og Finnmark fylkeskommune har kommet med innspill til Riksantikvaren om at de ønsker å frede de fire siste kilometerne opp til Halddetoppen.

Slik vil de ha det på Haldde Alta og omegn turlag er i gang med å utvikle Halddetoppen.

I tillegg er det lagt inn ønske om at innretningen som forteller om kommunikasjonen mellom observatoríet og resten av landet (via Kåfjord og Bossekop) blir fredet. Dette gjelder ruinene etter taubanen og strøm - og telefon - og telegrafledningene.

Ny avtale signert

I år er det undertegnet en 30-årig utleiekontakt mellom observatoriets nåværende eier, Alta kommune og Den norske turistforening ved Alta turlag, skriver Riksantikvaren i sitt svarbrev til kommunen og museet.

Gikk Halddemarsjen for 35. gang 70 år gamle Sigmund gjennomførte også i år Halddemarsjen.

Bakgrunnen for ønsket om å frede den gamle veien og de tilhørende kulturminner vil gi de som går til Haldde en stor kunnskapsopplevelse og øke forståelsen for den store bragden det var å forske og observere på en fjelltopp for hundre år siden.

Inviterer til befaring

Riksantikvaren skriver videre at de ønsker å foreta en befaring for å vurdere fredningen av Halddeveien og får å se den i sammenheng med bygningene som er bevart etter observatoriet på Halddetoppen.

– Veiens verdi er nært knyttet opp til forskningen som ble gjort på observatoriet og der er derfor viktig å se disse kulturminnene i sammenheng for å kunne vurdere en fredning av veien. Det er ønskelig med en befaring sammen med representanter fra Alta museum, Alta kommune og Finnmark fylkeskommune.