Nyhetsåret på nett 2018 – disse sakene ble best lest

nyheter

1. – Kast disse så fort som mulig!

Johnny Berg, Marit Wisløff og Ole K. Heimstad i den lokale branngruppa viser fram den oljefylte ovnen som nylig forårsaket en husbrann i Alta. Ovner de advarte sterkt mot å bruke hjemme.

Saken ble publisert 7. mars 2013.

2. – Hva er hensikten med de nye strømmålerne?

Kraftbransjen startet installeringen av nye smarte strømmålere i alle norske hus og hytter. Det skapte reaksjoner. I et leserinnlegg fra Odd Handegård mener han at det er forbrukerne skal svi økonomisk: «Dersom husstandene lager middag på vanlig dagtid, dersom de dusjer og koker kaffe om morgenen eller om el-bilen settes til ladning når man kommer fra jobb», skrev han.

Saken ble publisert 17. mars 2017.

3. Mann omkom i trafikkulykke

Saken ble publisert 5. november i år.

4. 33.000 bankkunder må gjøre endringer i skattemeldingen: – Vi må bare beklage dette

Tirsdag 17. april gikk det ut en SMS til tusenvis av kunder i de forskjellige Sparebank1-bankene. Her fremgikk det at en feil i bankens systemer fikk konsekvenser for kundene. Flere tusen kunder ble berørt av en teknisk feil knyttet til deres aksjesparekonto.

Saken ble publisert 18. april i år

5. – Bland dere inn

Nummer fem på lista er Pål Rolands foredrag om utestenging som skjer både i barnehagen, skolen og på gamlehjemmet.

Saken ble publisert 30. august i år.

6. Mistet livet i scooter-påkjørsel

Saken ble publisert 18. mars i år.

7. Anmelder politiet for overdreven voldsbruk: – Man ser tydelig at politiet retter et skytevåpen mot gutten

Organisasjonen Barnas trygghet anmeldte Finnmark politidistrikt etter en hendelse der mindreårige var involvert. Stefan Dahlgren mener at situasjonen kunne blitt løst uten å bruke så mye makt.

Saken ble publisert 14. mars i år

8. Falt trolig ned en skrent: – Hun var i live da hun ble funnet, men døde kort tid etterpå

Saken ble publisert 27. juli i år.

9. Søker etter savnet mann

Ved syv-tiden mandag 15. januar ble det sendt ut en nødmelding fra en Kjell-Harald Myrseth (26). Han hadde vært ute en måned på ski med pulk og to polarhunder mellom Narvik og Alta. Saken endte til alt hell godt for Myrseth.

Saken ble publisert 15 januar i år.

10. Disse 300 står først i køen når kortene i verdens beste lakseelv skal selges

På plass nummer ti blant årets mest leste saker finner vi den alltid populære laksekort-trekningen.

Saken ble publisert 28. februar i år.