230 trengende familier fikk hjelp til jul

Eiby-kvinnen Gunvor Kjelsberg fortsetter ufortrødent videre med Romaniahjellpen. Denne gangen handlet det om å skape en litt bedre jul for 230 trengende familier i Targu Mures.

– Bidragsytere til Romaniahjelpen i Alta kan være svært stolte av at vi har kunnet glede så mange. Det er delt ut matposer som inneholder godsaker til jul, bl, a mat, godteri, kjøtt og annet, slik at de kan lage den spesielle "sarmale" som blir brukt i mange rumenske hjem i julen. Tusen, tusen takk til dere alle, er beskjeden fra Gunvor.

Nylig kom tilbakemeldigen som viser hva hjelpen betyr. Geta, Mihala og Irinia mener en slik liten gest betyr mye for mange.

– Bidraget skaper et glimt av lykke for 230 familier, skriver de.

– En stor takk til Gunvor Jonas og Romaniahjelpen for støtten på daglig basis. Denne juleferien skjønner vi at det ikke trengs spesielle anledninger for å bli møtt med en sånn vennlighet, skriver de.

– Sånt bidrar til at man står på videre, både jeg og de mange som støtter arbeider, sier Gunvor Kjelsberg.