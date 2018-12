Sprengte vikarbudsjettet med 130 millioner kroner

nyheter

Før jul omtalte Helse Nord på en egen nettside den anstrengte økonomiske situasjonen, drevet av at særlig Finnmarkssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset ikke klarer å holde budsjettene.

Styreleder Harald Larssen i Finnmarkssykehuset har til Altaposten sagt at styret her er godt kjent med utfordringene i Helse Nord, og fremholder den anstrengte økonomiske situasjonen fører til at sykehuset i Hammerfest nå må «tas ned» slik at allerede vedtatte budsjettramme (P50) på 1,95 milliarder overholdes.

Vikartrøbbel

Blant de viktigste årsakene til de store underskuddene er en eksplosiv økning i vikarbruken. NRK skriver at sykehusetne i Nord-Norge bruker 233 millioner kroner på vikarer i 2018. Budsjettet var på 101 millioner. Overskridelsen er dermed på over 130 millioner kroner.

– Vi har hatt en jevn økning i innleie de siste tre-fire årene. I år har vi fått en betydelig overskridelse på denne posten, sier eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen til NRK.

Årsaken er høyt sykefravær blant de fast ansatte og problemer med å få tak i fagfolk når stillingene lyses ut, skriver NRK.

Særlig ille skal det stå til ved UNN, som brukte nesten tre ganger så mye penger på vikarer sammenlignet med hva de hadde budsjettert med til lønninger i 2018.