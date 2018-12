Ny teknologi gir mindre brannfare

nyheter

Vi skriver ikke denne saken for å skremme vettet av folk som ønsker å kose seg med lys både i vindu og på tre nå i jula. Men det er lurt å få med seg noen sikkerhetstips.

I over 100 år har det vært forbundet med risiko å la julestjerna og juletrebelysning stå på over natten. Elektriske lyspærer som utviklet høy varme har en rekke ganger vært årsak til branntilløp gjennom disse årene. Sånn har det vært, og sånn er det fortsatt om du ikke har nyinnkjøpte julelys og julestjerner.

Ny teknologi

Kjøper du ny julebelysning i dag er virkeligheten en helt annen.

– Med dagens LED-teknologi er lyspærene ikke i nærheten av å utvikle like mye varme som de gamle lyspærene. Dette betyr at brannsikkerheten øker og at sjansen for at lyspærene skal utløse en brann er minsket vesentlig, sier forebyggingsekspert Øyvind Setnes i Tryg Forsikring.

Glansbildet av julen er ofte snødekte gater og julestjerner som henger i vinduene og lyser opp omgivelsene døgnet rundt. Men glansbildet har en bakside, vi tar større risiko.

– Statistikken forteller i tillegg at det brenner mer når folk er hjemme. I desember er gjerne vinteren på sitt kaldeste, med krav om oppvarming av bolig.

Når folk er mer innendørs øker risikoen for at brann kan starte. Dessuten tenner vi levende lys og fyrer i ildsteder langt oftere, sier Setnes.

Komfyrvakt på ønskelisten

De fleste branntilløp starter på kjøkkenet, ved komfyren. Det kan kanskje være lurt å føre opp en komfyrvakt på ønskelisten til jul. Den består av en sensor som oppdager om det er i ferd med å oppstå en brannfarlig situasjon og så automatisk kutter strømmen til komfyren

– En komfyrvakt er noe av det smarteste sikkerhetsutstyret du kan investere i på et kjøkken i dag. Det er enormt mange branntilløp som starter ved en komfyr som kunne vært unngått dersom kjøkkenet var utstyrt med en komfyrvakt, sier Setnes.

Bytt ut gammel julebelysning

Dagens LED-lyspærer er et enormt fremskritt i form av at de utvikler så lite varme. Har du gammel julebelysning som hentes frem år etter år, anbefales å investere i ny belysning.

– Man pakker gjerne ned julebelysningen hvert eneste år. Ledninger kan bli klemt og pærer kan bli ødelagt. Når man så henter det frem igjen kan utstyret være skadet uten at man er klar over det. I tillegg slurves det med skjøteledninger for utebelysning. Husk at en skjøteledning for innendørs bruk kan føre til strømgjennomgang, jordfeil og andre skader om den brukes ute, sier Setnes.

Selv om dagens LED-lyspærer utvikler betraktelig mindre varme enn den gamle julebelysningen, betyr ikke det at du kan glemme de helt og la de stå på døgnet rundt.

– Nei, man bør uansett ha for vane å skru av all julebelysning når man går til sengs og når man ikke er hjemme. Det handler om brannsikkerhet, å minske risikoen samt belaste det elektriske anlegget så lite som mulig mens man sover, sier Setnes.

Brenner ofte i desembe

Så langt i år er 38 personer (26 menn og 12 kvinner) omkommet i brann, viser ferske tall Tryg Forsikring har innhentet (sist oppdatert 17.12.2018). I 2017 omkom 26 personer i brann og i 2016 var tallet 41 omkomne. Men trolig vil dette tallet stige, da desember pleier være en måned med mange dødsbranner.

Det anslås at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere

— De farligste boligbrannene oppstår om natten. Da har du liten mulighet til å oppdage brann i tide såfremt ikke en røykvarsler vekker deg. Hvert år redder mange livet takket være en røykvarsler, så dette er en billig livsforsikring for deg og din familie, sier Setnes.

Slik får du en brannsikker jul: