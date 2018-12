Lyser opp i jula

nyheter

Da er den store dagen kommet for de mange som har gledet seg til julaften, inkudert pakker, Askepott på tv, ribbe, pinnekjøtt og kanskje en tur innom kirka.

Inger Johanne Pedersen i Altagårdsbakken er blant dem som år etter år legger masse arbeid i rene lysfesten foran huset, og mange tar turen dit for å se på alle figurene som lyser opp.

En tur innom kirkegårdene lillejulaften og jullaften viser at mange benytter anledningen for å tenne et lys for sine kjære som har gått bort. I løpet av dagen i dag vil det være fakler i stort antalll på kirkegårdene.

Altaposten benytter anledningen til å ønske våre lesere god jul.