Lys-skikken som ble motarbeidet

Juleribba godgjør seg hjemme på kjøkkenet, og spenningen stiger mens timene rusler mot julekvelden. For mange kommer minnet om de kjære som har gått bort ekstra nærme i julas obligatoriske familiehygge. Kirekegårdene i Alta er intet unntak. Et fantastisk skue og et lysende eksempel på folks ettertanke.

Stemplet som ukristelig

Det vi opplever julaften med fakler på gravene på kirkegårendene i Alta er en av de mest høytidelige juletradisjonene for svært mange. Kanskje går hele familien samlet til kirkegården for å minnes de døde.

Likevel, en ukristelig skikk, mente bibeltro lutheranere på 1950-tallet. Et søk på netter viser at det skal ha vært mest misnøye med gravlysene på Vestlandet. Den åpne konflikten oppstod imidlertid i Oslo i 1958, da det ble besluttet å stenge kirkegårdenes porter så tidlig på julekvelden at de besøkende ikke slapp inn med sine kranser og lys. Man ville bevare kirkegårdsfreden, het det.

Gammel katolsk skikk

Lysene symboliserer både sorg og glede, og er kanskje den mest ekspansive av alle de nyere juleskikkene, skriver Ørnulf Hodne i sin bok «Jul i Norge». Tradisjonen har overlevd på tross av kirkegårsmyndigheters forsøk på å få slutt på den såkalte forstyrringen av kirkegårdsfreden.

Å hedre og minnes de døde visse dager i året med messer, prosesjoner og lys på gravene, er gammel katolsk kirkeskikk. Her i landet ble vi reformert, og det eneste som helt sikkert overlevde denne prosessen var allhelgensdag, som fra 1770 ble lagt til første søndag i november.

Flere kilder nevner at det var skikk å tenne lys på gravene til slektninger denne dagen, eller i jula. Det var også skikk og bruk at man gikk på kirkegården med en kristtornkrans julaften formiddag.

I det protestantiske Nord-Europa ble lysskikken vanlig igjen i mellomkrigstida, etter at mange hadde tent lys for de som døde på slagmarkene under 1. verdenskrig. Til Norge kom den igjen rundt 1920, og spredte seg over hele landet i løpet av 1930-årene.

Lys og kongens død

Levende lys utendørs for å markere sorg og død fikk et stort løft da kong Olav døde i januar 1991. Det vokste det spontant fram et lyshav på Slottsplassen. Dette folkelige uttrykket for sorg og empati fikk feste hos folk, og har vokst seg sterkt og til å bli noe «alle» gjør.