Vil gi 25 millioner til Kjøllefjord fiskerihavn

– Havner og anlegg langs norskekysten trenger sårt opprustning og oppgradering, sier Ingalill Olsen, som er stortingspolitiker i transportkomiteen og kystpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Hun mener det er behov for et løft for å styrke kyst- og havneformål.

– Regjeringen prioriterer ikke kystsamfunnene, det virker helt åpenbart, sier Olsen.

– Arbeiderpartiet foreslår i forbindelse med nysalderingen av 2018-budsjettet at nyanlegg og større vedlikehold skal økes med 75 mill. kroner i 2018.

Hun sier at Ap foreslår at ekstrapengene som kommer på slutten av dette budsjettåret kan overføres til 2019.

– Med vårt forslag øker potten til havner og anlegg til over 490 millioner kroner. Vi foreslår at pengene fordeles med 25 mill. kroner til Kjøllefjord fiskerihavn, 25 mill. kroner til Andenes fiskerihavn og 25 mill. kroner til Bømlo fiskerihavn.