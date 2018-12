Slik ønsker Lisa og Stine god jul

nyheter

– Ingen av oss har gjort noe sånn før. Vi er så glade for at drømmen gikk i oppfyllelse, sier Lisa Strand Åsheim.

Se videoen «Hjem til jul» her

Hun og Stine Johansen har laget en nordnorsk vri på Maria Menas julesang, «Home for Christmas», og spilt inn sangen i Stian Svendsens studio med Svendsen som produsent. Så har Frank Rune Isaksen i Frikant Mediedesign laget video med jentene.

– Vi hadde snakket om det en stund og ønsket å spille inn noe ordentlig og profesjonelt. Så da vi fikk Stian Svendsen og Frank Rune Isaksen fra Frikant til å stille opp, kom vi i mål til jul, forteller Åsheim.

Mens Stine har sunget en god del offentlig, som i bryllup og begravelser, har Lisa sunget litt i noen private arrangement. For begge var det å spille inn i studio en ny opplevelse.

Med på laget

Hun forteller at de er veldig glade for at de fikk de to med på laget. Hun kan ikke få skrytt nok av dem. Så må hun le litt:

– Vi vet å lage stress for oss selv. Vi klarte dette på 14 dager, ville så gjerne ha det ut før jul. Det skjedde veldig fort, men nå er det skikkelig artig. Vi er takknemlig for at de rakk det, sier hun.

Hun jobbet hos Isaksen før og er nå glad de kan samarbeide, når hun har etablert sitt eget firma, «Stas Studio».

– Hvorfor valgte dere akkurat denne sangen?

– Fordi det er en av de fineste julesangene. Vi skulle egentlig bare synge på engelsk, men gjorde litt om på teksten så det var å komme hjem til vårt vakre nord, forteller hun.