Pris til Grete og veiledningssenteret

– En fantastisk start på dagen. Jeg er rørt og takknemlig over at jeg og resten av gjengen på veiledningssenteret får denne prisen fra FO. Det er en god anerkjennelse for arbeidet vi gjør og godt å vite at andre ser viktigheten av pårørendearbeid, sier Grete Rugland ved Veiledningssenteret for pårørende.

– Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en fin og fredelig julehøytid, legger hun til.

Sosialarbeiderprisen 2018 går altså til Veiledningssenteret for pårørende. Prisen øremerkes pårørendegrupper for barn, prosjektet veNN. Prisen er på 10.000 kroner, og går til en person eller organisasjon som på en ekstraordinær måte ivaretar sosialt arbeids verdier og prinsipper.

FO Finnmark ved fylkesleder Heidi E. Pedersen og fylkessekretær Anita Kivijervi, delte fredag ut den årlige sosialarbeiderprisen, på vegne av FO Finnmarks representantskap.

– Vi i FO er veldig glad for å kunne gi Grete Rugland og veiledningssenteret denne prisen. Det er en anerkjennelse fra vår organisasjon og tillitsvalgte på det svært viktige arbeidet de gjør. De er virkelig med på å gjøre en forskjell for mange mennesker som står i belastende situasjoner, sier Heidi E. Pedersen.

I begrunnelsen står det:

«Veiledningssenteret mottar midler til drift fra helsedirektoratet og mange andre samarbeidspartnere. De er avhengig av donasjoner for å kunne utføre sitt arbeid.

Deres arbeid med pårørende til rusavhengige, både barn, ungdom og voksne, utgjør et svært viktig supplement til de offentlige tjenestene. De ansatte har et stort pågangsmot og glød for det arbeidet de gjør.

FO Finnmark har særlig lagt merke til pårørendegrupper som retter seg mot barn, og ønsker av den grunn at prisen kan brukes til fortsette det gode og viktige arbeidet mot denne gruppen.»

FO er både fagforening og profesjonsforbund, som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Vårt representantskap som har tildelt prisen, består av alle våre tillitsvalgte i Finnmark.