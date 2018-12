Alta-arkitekt leder verdenskongress

nyheter

Når landskapsarkitekter fra 72 land møtes til verdenskongress i Oslo neste år, er det under Altas Anita Veiseths ledelse. Landskapsarkitekten fra Verte landskap – arkitektur AS i Alta er prosjektleder for verdenskongressen til «International Federation of Landscape Architects (IFLA)». Organisasjonen har 25.000 landskapsarkitekter som medlemmer.

Hun sier til Arkitektnytt at hun har høye forventninger.

– Dette er stort, ja, sier hun.

– IFLA har 72 medlemsland, og det er mange som søker. NLA har gjort et betydelig arbeid med søknaden og argumentert svært godt, og det er derfor kongressen nå kommer til Norge, sier hun til Arkitektnytt.

– Hvordan er kontrasten mellom dette og den daglige jobben i et lite lokalsamfunn som Alta?

– På mange måter synes jeg ikke det er så store forskjeller, fordi det har med mennesker, samarbeid og koordinering å gjøre – og det er mye det jeg holder på med til daglig. Men så er det noen ulikheter likevel; jeg skal først og fremst bygge opp en organisasjon som skal løse en bestemt, tidsbegrenset oppgave. Samtidig er det et uttalt mål at prosessen fram til verdenskongressen er like viktig som selve kongressen med hensyn til å bygge struktur og skape engasjement, både internt i organisasjonen, samt knytte bånd til andre organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt, forteller Anita Veiseth.

Hun trekker frem at hun har prosjektråd, programkomité, kommunikasjonsgruppe og administrasjon som jobber for kongressen.

Bærekraftig

IFLA jobber for å fremme globalt bærekraftige og balanserte levemiljøer til beste for menneskeheten. De har en slik verdenskongress årlig. I 2019 fyller NLA 90 år, og landskapsarkitektutdanninga på Ås fyller 100 år. Nettopp derfor ville de norske landskapsarkitektene søke om arrangementet akkurat dette året.

Det å bidra til samfunnsutviklingen er deres felles plattform; å bidra til bærekraftig utvikling og se på hvilke dilemmaer man står overfor.

Startet tidlig

Veiseth startet planleggingen tidlig, og allerede under verdenskongressen i Montreal i 2017 spurte hun hva delegatene ønsket å oppleve i Norge. Dermed blir det både spennende prosjekter, men også demokratiske prosesser, og hvordan man får til medvirkning mellom myndigheter og fag- og interesseorganisasjoner. I Oslo har man hatt flere transformasjoner av tidligere industriområder langs elver og havnefronter, som vil være et tema.

– Jobben som prosjektleder gir meg anledning til å ta faget på pulsen, møte nye mennesker og samarbeide med tidligere studievenner som nå jobber ulike steder. I mai lanseres programmet, og jeg håper det også vil komme deltakere fra fagmiljøene i Alta og Finnmark, sier hun.

Veiseth har erfaring fra arbeid med lignende arrangementer, blant annet under Arkitekturens år i 2011. Hun har også vært initiativtager til Cold Climate and Territory, med symposier på flere steder i Nord-Norge. Hun har vært prosjektleder for Nordkalottsymposiet som innebar et samarbeid mellom nordiske landskapsarkitekter, arkitekter og byplanleggere.