– Svalbard ble en veldig viktig «pause i livet»

Vi spoler tilbake til 2002. Karin, som var omsorgssjef i Alta kommune bare halvannet år tidligere, har funnet seg godt til rette i Longyearbyen. Og bedre skal det bli.

– Jeg ville ikke engang dra på besøk til mannen min Svein i starten. Men når jeg nå ser tilbake på de 17 årene jeg fikk «der oppe», ville jeg aldri vært dem foruten, sier hun i dag.

Fant roen

Hjemme i Alta gikk det i politikk, møter på jobb og alt annet hun var involvert i. Så fikk mannen Svein jobb som flygeleder på lufthavna i Longyearbyen.

– Jeg ville ikke til Svalbard. Det fristet overhodet ikke. Jeg så bilder derfra og det var ingenting som jeg syntes virket spennende. Men da jeg først kom dit, året etter at han dro, fant jeg snart roen. I starten vurderte jeg veldig å dra ned til Alta igjen. Men så begynte jeg faktisk å trives. Og etter hvert ble det bare bedre og bedre, og i ettertid ville jeg aldri i verden vært denne opplevelsen foruten. Det ble en veldig viktig «pause i livet». Rett og slett noe helt annet enn livet vi hadde i Alta. Svalbard ble år uten det samme stresset som før, sier Karin i dag.

Store øyeblikk

Selv om hun har følt sterkt på savnet av både familie, kolleger i Alta kommune og pasienter hun daglig var i kontakt med, ga nye opplevelser langt borte en ny dimensjon.

– Svalbard er mektig. Naturen er vill og voldsom. Vi hadde en gang isbjørn rett utenfor ytterdøra. En annen gang sto fem isbjørner på isen bare et par hundre meter fra universitetet. Vi var også på en firedagers båttur hvor vi så mange isbjørner. Mektige opplevelser, påpeker Karin.

I en alder av 65, ble Svein pensjonert fra jobben i flytårnet.

– Da fikk han løyve og begynte å kjøre drosje. Han er jo sosial, så det var viktig for han å ha en jobb hvor han fikk mye kontakt med mennesker, forteller hun.

Selv var Karin butikksjef for Svalbardbutikken, som i realiteten er et senter.

– Jeg var personalsjef, med unntak av Vinmonopolet som var selvstendig. I tillegg ble det litt revy og mye moro i sangkoret på fritiden. Nok å gjøre, men altså med en helt annen ro enn hjemme i Alta.

Ingen klimabløff

De første årene på Svalbard serverte omgivelsene normale vinterforhold. Men dette endret seg snart.

– De siste årene var det mye mildvær på Svalbard. Det var lite is på fjorden og både regn og plussgrader langt ut på vinteren. Det var ofte mer stabilt vintervær hjemme i Alta, så klimaproblemene er nok ingen bløff, slår Karin fast.

Hun burde nok dratt oftere hjem til Alta, men et noe anstrengt forhold til flyturene gjorde at savnet av Alta tapte kampen mot frykten for å fly. På det meste var hun åtte-ni måneder på Svalbard uten å dra hjem.

– Flyskrekken er heldigvis kurert etter alle disse årene, legger hun til.

Flyttet etter barna

10. desember i fjor var eventyret på Svalbard over.

– Vi flyttet etter ungene våre til Sandvika utenfor Oslo. Savnet etter å bo nærmere dem ble til slutt for stort, innrømmer Karin.

Jentene, Silje og Lene har blitt henholdsvis 39 og 37 år gamle.

– Vi har jo også fått et barnebarn, Ella Sofia, som er fire og et halvt. Og så er det i tillegg ett barn til på tur. Det er godt å være nær barna våre, selv om vi noen ganger også savner både folk hjemme i Alta og mange av dem vi ble kjent med i Longyearbyen.

I 2013 fikk Karin sjokkbeskjeden ingen vil ha.

– Jeg hadde fått kreft. Jeg var sikker på at jeg fikk oppleve min siste jul og 18. desember satt jeg og planla arbeidsoppgavene til de andre i familien når jeg ikke selv var der lenger. Jeg ble operert i januar 2014 og fikk også cellegift. Så nå håper jeg bare kreften holder seg unna, sier hun.

Men det har også vært store oppturer for familien.

– I 2016 fikk datteren min, Silje, møte sin biologiske mor, bestemor, søsken og annen familie i Sør-Korea. Det var gaver, gråt og masse ståk. Så artig og fantastisk. En stor berikelse for oss, forteller Karin.