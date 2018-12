Dette skjedde i natt

nyheter

Skal vi tro politiet på Twitter, så har det vært en rolig fredagsnatt.

Ellers i fylket har politiet kjørt hjem en 20 år gammel dame som sjanglet i veien og var til fare for seg selv i Hammerfest. I samme by ble en beruset mann i 20-årene anmeldt for urinering i sentrum. Politiet tok seg også en tur til alle utestedene, der det var fin stemning og ingenting å bemerke.

I Vadsø ble en mannlig bilist i 50-årene tatt for promille. Han ble tatt med til legevakta for blodprøvetaking. Bedre sto det til i Karasjok, der politiet hadde promillekontroll. 10 bilførere ble kontrollert, og det var ingen reaksjoner. Hyggelig lesning i disse førjulstider, selv om en mann i slutten av tenårene ble pågrepet i Tana fredag kveld, etter kjøring i ruspåvirket tilstand.

Savnet mann funnet

En gledelig nyhet kom det fra Vadsø utpå natta, da en savnet mann ble funnet etter tips fra publikum. Det var igangsatt leteaksjon etter han. Mannen ble tatt hånd om av helse.

Finnmarkspolitiet takker publikum for tips i saken slik at vedkommende ble funnet.