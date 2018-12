Svein på 3. plass

nyheter

Altas KrF-veteran Svein Iversen fikk 3. plassen da nominasjonskomitéen i Troms og Finnmark KrF laget forslag til liste ved fylkestingsvalget neste år. Tidligere fylkesråd Widar Skogan (55) Balsfjord topper lista foran to finnmarkinger.

Kirkeverge og fylkessekretær Ellen Birgitta Johansen (47) fra Hammerfest og Svein Iversen fra Alta er de to neste. Sistnevnte er kjent for sin lange innsats for Betania Han er leder i Troms og Finnmark KrF og sitter i partiets sentralstyre. Iversen (67) har lang fartsrtid i lokal- og fylkespolitikken, og er representant i Finnmark fylkesting.

Her er hele KrF-lista med noen utvallgte kandidater:

1. Widar Skogan 1964 Balsfjord

2. Ellen Johansen 1972 Hammerfest

3. Svein Iversen 1951 Alta

4. Ane-Marthe Sani 1984 Tromsø

5. Nils-Einar Samuelsen 1976 Lyngen

6. Anne Marit Eira Anti 1980 Karasjok

7. Nikolai Skogan 1999 Tromsø

8. Gerd H. Ege 1972 Nordreisa

9. Otto Strand 1949 Vadsø

10. Kenneth Mikalsen 1975 Harstad

15. Karen Marie Eira Buljo 1956 Kautokeino

18. Turid Lien 1968 Hammerfest

21. Vera Simonsen 1979 Alta

25. Erling C. Suhr 1987 Alta

31. Eva Linn Groven Skjæret 1984 Alta

33. Ravdna Turi Henriksen 1954 Kautokeino