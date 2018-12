Fortsatt få registrerte oppdrettslaks i Altaelva

nyheter

Overvåkningen av både Altaelva og Repparfjordelva har vært nitid de siste årene. Skjellprøveprosjektet er et samarbeid mellom NINA, Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon. Det presiseres at resultatene ikke sier noe om situasjonen i elva som helhet.

Partene er skjønt enige om at oppdrettslaks skal være i merder og ikke i lakseelvene.

– Å unngå rømming er oppdretternes ansvar. God dokumentasjon av forholdene i elva gjøres best ved samarbeid. Det er erfaringen i Alta- og Repparfjordelva, heter det i en pressemelding fra prosjektet.

Årets resultat er lovende.

– Resultatene fra sportsfiskesesongen 2018 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks holder seg på et lavt nivå. Fra 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. I løpet av de fem årene har det vært en positiv utvikling når det gjelder innslag av oppdrettsfisk i disse to viktige lakseelvene, heter det.

Fakta

– Skjellprøvene fra sportsfisket viser få oppdrettslaks I 2018 viser resultatene fra sportsfiskeprosjektet at andelen oppdrettslaks i Repparfjordelva. Altaelva er henholdsvis 1,1 % og 0,0 %. I 2016 var gjennomsnittlig andel oppdrettslaks i sportsfisket i norske elver 4,1 %.

– For høstfiske var andelen i Altaelva 3%. Tallene for høstfiske i Repparfjordelva er ikke ferdig analysert.

– I løpet av sportsfisket i Repparfjordelva i 2018 ble det sendt inn 822 skjellprøver. Samme tall for Altafjordelva var 383. Jo flere prøver som sendes inn, jo mer representative blir tallene for den reelle situasjonen.

– Årringer i skjellene avslører fisken Laksefiskere tar skjellprøver av fisken de fanger. Skjellene analyseres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Der kan forskerne lett fastslå om skjellene stammer fra villaks eller oppdrettslaks basert på årringene i skjellet.