Dine Facebook-bilder kan være delt med andre utviklere

nyheter

Dine Facebook-bilder kan være på avveie. Dette etter at Facebook i september hadde nok et sikkerhetsbrudd i systemet sitt. Teknologigiganten har over en kortere periode feilaktig gitt eksterne utviklere tilgang til bilder uten at brukerne har visst om det, skriver Helt Digitalt i sitt nyhetsbrev fredag.

Tilgang på ikke-publiserte bilder

Facebook skriver at de i periode fra 13. til 25. september i år ga eksterne selskaper tilgang til et bredere utvalg av bilder enn vanlig. Det som er vanlig er at teknologigiganten gir utviklere av apper og tjenester som du bruker, tilgang til bilder som du har delt på tidslinjen.

Feilen gjorde også at bilder du har lastet opp til Facebook, men som ikke er publisert, kan ha blitt delt. Slike bilder lagrer Facebook i tre dager for at du som bruker skal kunne velge å publisere dem senere. Nå kan altså disse bildene ha blitt delt med andre.

Mange berørte kontoer

Facebook skriver selv at så mange som 6,8 millioner brukere kan ha en konto som har vært påvirket av denne feilen. De forteller videre at det kan være så mange som 1.500 apper, lagd av 876 forskjellige utviklere som potensielt har hatt denne tilgangen.

Facebook sier at de har fått stoppet feilen, og at nevnte bilder ikke deles lengre.

Appene det snakkes om er de som har en såkalt API-tilgang for å få tilgang til bildene dine, og som brukes til tjenester som vi kjenner som «se hvordan du vil se ut om 30 år» og lignende.

Hver enkelt bruker har gitt denne tilgangen, gjennom å akseptere brukerbetingelser i appene, men denne gangen har Facebook altså åpnet opp for å dele bilder som ikke har vært omhandlet av avtalen om deling.

Sjekk selv

Facebook sier at de tidlig neste uke vil sende ut et verktøy til utviklerne, som setter de i stand til å finne hvilke brukere som har blitt utsatt for feilen. Verktøyet skal og gi utviklerne tilgang til å slette de feilaktige innhentede bildene.

Facebook sier og at berørte brukere vil få et varsel i hjelpeseksjonen. Denne meldingen vil fortelle hvilke apper som har hatt feilaktig tilgang til dine bilder.

Facebook har lagt til rette for at brukere selv kan sjekke om dere konto er berørt av feilen. Denne testen kan du gjøre her.