Alle får mindre torsk å fiske på

Det betyr at alle flåtegruppene får fiske mindre.

– I tillegg strammer vi inn for å sikre at kvotene ikke overfiskes, bekrefter fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Overfiske

Nærings- og fiskeridepartementet kan fredag morges opplyse at de har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N i 2019. Endelige kvoter kan ikke fastsettes før fangststatistikken for 2018 er komplett. Kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige.

I en pressemelding opplyses det at det har vært et omfattende overfiske av torsk i åpen gruppe i kystflåten, som nå ligger på 10.500 tonn mer enn kvoten de fikk tildelt. I åpen gruppe er det ingen begrensninger på hvor mange båter som deltar i fisket.

Innstramminger

Som følge av overfisket kommer det nå flere innstramminger.

– Jeg har stor forståelse for at dette kan sette mange i en vanskelig situasjon, men vi er nødt til å ta grep for å sikre at også denne gruppen tilpasser seg sine andeler av totalkvoten. Samtidig legger vi oss på en mykere linje enn enn det som ble hørt på reguleringsmøtet, som innebar nesten en halvering av kvotene. Dette gjør vi nettopp av hensyn til fiskerne som nå rammes, sier Nesvik.

Fjerner kvote

Distriktskvoteordningen som ble innført for å sikre at fordelingsindustrien i Gamvik og Lebesby kommune skulle få tilgang til fisk utenom sesongen, blir fjernet. Utnyttelsen har vært lav og blir derfor ikke videreført.